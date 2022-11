Un réseau d'entrepôts de données de santé hospitaliers français très hétérogène

Dans un rapport publié [.pdf] le 17 novembre, la Haute autorité de santé analyse les 22 entrepôts de données de santé hospitaliers (EDSH) qui se sont construits petit à petit depuis les années 2000 dans 17 Centres hospitalo-universitaires (CHU) et 5 autres établissements hospitaliers de France (dont 4 encore en phase de prototypage).

Si les rapporteurs confirment « la richesse des données présentes dans les EDSH hospitaliers français », ils constatent aussi que l'hétérogénéité du réseau (les structures des données, des méthodes de mise en qualité) et le manque de documentation « ne permettent pas, à ce jour, une utilisation pour des études, recherches ou évaluations à l’échelle nationale ».

En cause, selon eux, « le développement sur projet, le manque de financements pérennes, d’instances d’échange et de collaboration technique au niveau national [qui] ne favorisent pas la mise en place de solutions homogènes et interopérables sur le territoire ».

Ils restent néanmoins confiants sur un futur plus homogène, expliquant que « cette situation est amenée à fortement évoluer grâce à la consolidation de l’écosystème des EDSH, au travers de dynamiques de collaboration inter-CHU et l’appel à projets du ministère de la Santé et de la Prévention, opéré par la Plateforme des Données de Santé ».

D'une gestion d'hôpitaux disparate...