Discord sanctionnée de 800 000 euros pour cinq manquements au RGPD, le détail de la décision de la CNIL

La CNIL a publié un communiqué, mais aussi sa délibération bien plus complète, qui permet de mieux cerner les tenants et aboutissants de son enquête. La Commission rappelle que Discord est un service « populaire parmi la communauté des joueurs de jeux vidéo » et qu’il est « devenu un réseau social complet avec un large éventail de façons d’interagir ». La Commission ajoute que cette application « a connu une forte popularité pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, en particulier auprès d’un jeune public ».

C’était notamment le cas en France lors des confinements avec la mise en place de la « continuité pédagogique ». Enseignants, parents et élèves n’étaient pas prêts, quoi qu’en disait le ministre de l’époque et, dans l’urgence, des élèves ont apporté leur aide aux professeurs en mettant en place des classes virtuelles sur les outils qu’ils connaissaient bien, notamment Discord. Les questions autour du RGPD étaient alors passées au second plan.

Quoi qu’il en soit, la CNIL a décidé d’effectuer un contrôle en ligne du site et de l’application mobile de Discord le 17 novembre 2020. Le 29 décembre de la même année, une mission de contrôle sur pièces était lancée, avec l’envoi d’un questionnaire à la société. Les 5 et 12 février 2021, Discord a renvoyé « des éléments de réponse à la CNIL ». Le ping-pong a continué avec une demande d’éléments complémentaires le 8 mars, puis des réponses les 23 et 24 mars.

Presque un an plus tard, le 25 février 2022, la rapporteure de la CNIL « a fait notifier à la société un rapport détaillant les manquements au RGPD qu’elle estimait constitués en l’espèce ». Le rapport proposait de prononcer une amende administrative et de la rendre publique, « mais qu’il ne soit plus possible d’identifier nommément la société à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa publication ».

Manquement sur la protection des données par défaut