Confinement : la santé mentale s'est détériorée chez les jeunes anglais qui n’avaient pas accès à un ordinateur

Des chercheurs de l'université de Cambridge ont mis en évidence que « la santé mentale des jeunes qui n'avaient pas accès à un ordinateur avait tendance à se détériorer davantage que celle des jeunes qui y avaient accès ».

Pour examiner en détail l'impact de l'exclusion numérique sur la santé mentale des jeunes, les chercheurs ont analysé les données de 1 387 jeunes de 10 à 15 ans (dont 47 % de garçons et 53 % de filles) recueillies dans le cadre d'Understanding Society, une vaste enquête longitudinale menée à l'échelle du Royaume-Uni, pendant les périodes de confinement dues au COVID-19 :

« Plus précisément, nous avons examiné les conséquences de l'absence d'accès à un ordinateur ou à une bonne connexion Internet pour les travaux scolaires. »

Ils se sont concentrés sur l'accès aux ordinateurs plutôt qu'aux smartphones « car le travail scolaire n'est en grande partie possible que sur un ordinateur alors qu'à cet âge, la plupart des interactions sociales se font en personne à l'école ».

« L'accès aux ordinateurs permettait à de nombreux jeunes d'assister virtuellement à l'école, de poursuivre leurs études dans une certaine mesure et de rester en contact avec leurs amis », explique Tom Metherell, étudiant au Fitzwilliam College de l'université de Cambridge et co-auteur de l'étude. « Mais tous ceux qui n'avaient pas accès à un ordinateur auraient été fortement désavantagés, ce qui n'aurait fait que renforcer leur sentiment d'isolement. »

« La santé mentale des jeunes avait tendance à souffrir le plus pendant les périodes de confinement les plus strictes, lorsqu'ils avaient moins de chances de pouvoir aller à l'école ou voir leurs amis », précise Metherell, qui est aujourd'hui doctorant en santé mentale. « Mais ceux qui n'avaient pas accès à un ordinateur ont été les plus touchés - leur santé mentale a souffert beaucoup plus que celle de leurs camarades et le changement a été plus spectaculaire » :

« Nous concluons que le manque d'accès à un ordinateur est un facteur de risque traçable qui aggrave probablement les autres difficultés auxquelles sont confrontés les enfants et les jeunes pendant les périodes d'isolement social ou de perturbation de l'éducation. »

Jeunes en souffrance : 24 % sans ordinateur VS 14 % avec