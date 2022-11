Qui sont réellement les acteurs du jeu vidéo ? 

Intéressons-nous à une industrie pesant 155 milliards d’euros en 2021 et probablement plus de 200 milliards en 2022. Un eldorado pour beaucoup d’autres territoires que le Japon, les États-Unis, l’Angleterre et la France, pays dans lesquels certains l’imaginent circonscrite. Petite information utile pour l’article et qui fera rager les gamers : en 2021, le jeu mobile représente plus de part de marché que les consoles et PC… réunis.

Les analystes financiers et boursicoteurs connaissent bien le marché du jeu quand bien même ils n’ont jamais tenu une manette. S’il souffre encore de la caricature, des clichés ou du mépris – plus par ignorance qu’autre chose – ce secteur reste l’industrie de loisir la plus lucrative au monde.

Nous allons évoquer des poids lourds en révélant, pour la partie chiffre, uniquement leur capitalisation boursière après conversion de leur devise en euros. Une analyse financière donc très en surface, qui sert simplement d’indicateur pour étayer notre propos. Passé ce petit avertissement destiné à ceux qui aiment chercher des poux sur la tête de l’agent 47, commençons par trois sociétés emblématiques.

Le triumvirat de l’industrie vidéoludique

Le grand public associe volontiers ce marché aux marques généralement identifiées sous leurs téléviseurs. D’abord arrive PlayStation, lié à l'objet console comme Frigidaire l’est au réfrigérateur. « Jean-Kevin, éteins-moi ta Pléstécheune et vient manger » criera le parent néophyte désireux de voir le petit dernier déscotcher de Call Of Duty alors que la jaquette arbore un PEGI 18 (quitte à faire dans les clichés, allons-y gaiement !), et cela, même si JK joue sur Xbox. Quasiment aussi haut sur le podium arrive Nintendo et enfin, loin derrière malgré les excellents résultats du GamePass, Microsoft.

Mais passons aux chiffres :