Réglo Mobile (E. Leclerc et Altice) de nouveau réglo sur le roaming dans l’Union européenne

Réglo Mobile rentre dans le rang. L’opérateur, racheté par SFR, continuait de déroger au règlement européen sur le roaming et indiquait sur son site avoir une « dérogation obtenue auprès de l'Arcep ». Problème, elle n’était plus valable. Les forfaits ont été mis à jour et respectent désormais la réglementation, en anticipant le changement qui arrivera en 2023.