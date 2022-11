EcoEx : OVHcloud va proposer des « datacenters déconnectés » et mise sur l’open source

OVHcloud organise aujourd’hui son événement EcoEx On Stage à l’Olympia (à suivre dès 17h par ici ). La veille, l’hébergeur roubaisien avait convié la presse à une conférence pour présenter ses nouveautés et la direction pour les prochaines années, ainsi que quelques chiffres.

Yona Brawerman, directrice de la stratégie et de la RSE chez OVHcloud, en profite pour glisser un mot sur la réutilisation des composants dans les serveurs développés maison : « 100 % de nos serveurs sont désassemblés. Chaque composant est testé de manière à le réutiliser dans un nouveau serveur, sans compromis sur la qualité et la performance. C'est un modèle unique dans le cloud, nous sommes les seuls à pouvoir le proposer, car nous sommes les seuls à assembler à nous-même nos serveurs ».

L’entreprise revendique au passage 44 points de présence (PoP) et une bande passante de 70 Tb/s sur son réseau. Ce chiffre grandit de manière exponentielle puisqu’il était question de 1 Tb/s en 2012, 4 Tb/s en 2015 et 20 Tb/s fin 2019 , avec 30 datacenters et 34 PoP à l’époque.

Aujourd’hui, OVHcloud dispose de 33 datacenters dans le monde, et la société annonce « l’ouverture de 15 nouveaux datacenters d’ici la fin 2024 ». Dix sont prévus en France, deux au Canada, un en Allemagne, en Inde et à Singapour (voir capture ci-dessous).

Octave Klaba détaille son idée : « On a parlé de souveraineté des datas et de souveraineté technologique. On va pousser une troisième souveraineté : la souveraineté opérationnelle, c’est-à-dire que le client choisit où doit être le cloud, l’ensemble de la stack hardware et software ». Dans ce genre de configuration, OVHcloud fournit « le matériel, le logiciel et les solutions de supervision à l’emplacement souhaité par le client, tout en s’assurant que les centres de données soient déconnectés d’Internet pour une souveraineté opérationnelle totale ».

Le fondateur et président de la société explique que cela implique un changement en profondeur pour les logiciels d’OVHcloud : « on va open sourcer, on va rendre disponible gratuitement l’ensemble de la stack qu’on est en train de bâtir. Tous nos clients et concurrents vont pouvoir la télécharger et l’utiliser dans leurs datacenters ». Il explique que c’est un chamboulement de l‘ensemble des fondations d’OVHcloud.

OVHcloud proposera évidemment cette solution à ses clients dans ses propres datacenters, mais aussi en edge (périphérie), dans une collocation ou directement sur site (on premise). « Le client peut nous demander de bâtir un datacenter pour lui, ce qu’on fait déjà pour certains […] Il peut aussi nous demander de mettre à jour un datacenter existant ; ce sont des choses que l’on fait pour nous, mais que l’on n’a pas encore faites pour un client extérieur », ajoute Octave Klaba.

« C’est la souveraineté opérationnelle : le client choisit l’endroit où l’ensemble de la stack doit fonctionner ». Le client peut décider de gérer le datacenter lui-même (les outils seront en effet open source), mais il peut aussi la confier à OVHcloud, qui facture alors son service.

Cela soulève une question : « Comment managez-vous un datacenter avec une stack hardware et software sans connexion à Internet ? ». Le travail se fait en interne, avec la réécriture de « l’ensemble des stacks profondes des datacenters, du déploiement des serveurs et du réseau. On doit être capable de venir avec un NUC [un mini-PC, ndlr] et une clé USB avec les données afin de déployer l’ensemble de la stack, mais aussi la mettre à jour et la gérer ». Cela comprend aussi bien le changement des composants que l’ajout de nouveaux serveurs.

C’est un changement important de paradigme : « Tout le monde aujourd’hui, nos concurrents et nos clients, sont en train de développer la même chose (DBaaS, IaaS…). L’idée est d’arrêter de développer des commodités. Concentrons-nous sur les autres valeurs ajoutées – intelligence artificielle et big data – et participons à un projet où nous on a décidé d’investir un milliard […] On va racheter des boites, développer des logiciels, recruter… Globalement, la valeur de ce qu’on va fournir ça fait un milliard », détaille Octave Klaba. Ce milliard d’investissement doit assurer la « souveraineté technologique ».

Et Gaia-X dans tout ça ?

Puisqu’il est question de l’écosystème au sens large, nous posons la question : où en est le projet Gaia-X, dont OVHcloud est un des membres fondateurs ? « Nous sommes au milieu du pont », nous répond Michel Paulin, directeur général d’OVHcloud… même s’il reconnait que la situation est un peu bloquée pour le moment.

Alors que nous rappelons que Scaleway a « sauté » du pont, Michel Paulin estime qu’il « faut toujours d'abord essayer de défendre plutôt que de sortir des combats. Il faut faire 100 % des batailles pour pouvoir les gagner »… paraphrasant ainsi un slogan de la Française des jeux.

« Je pense que nous avons un défi au niveau de GaiaX, les intentions sont louables et nous continuons à être totalement convaincus qu'il faut défendre ce projet. En revanche, le problème que nous avons, c'est que c'est trop lent et on est plus au moins en train de dénaturer ce projet ». Lors des Assises de Monaco, plusieurs personnes proches du projet nous expliquaient qu’elles regrettaient que Gaia-X se fasse phagocyter par des géants du Net non européens (et notamment américains).

Michel Paulin abonde : le projet Gaia-X c’était de « garantir par référentiel documenté, comment le cloud reste ouvert et interopérable […] On voit aujourd'hui qu’il y a quand même beaucoup beaucoup d'acteurs qui essaient d'engluer Gaia-X […] Je ne suis pas toujours très optimiste ».

Il souhaite agir fermement afin de remettre un peu d’ordre dans Gaia-X : « En plus, le choix – louable – qui a été fait est d'accueillir tout le monde a priori. Mais moi ma règle est très claire : à un moment, avec le conseil administration de Gaia-X, on a expliqué qu’il faut siffler la fin de la récré et exclure ceux qui ne jouent pas le jeu. Si vous préconisez Gaia-X et que vous n’avez aucun service conforme à aucune recommandation de Gaia-X, comment pouvez-vous rester dans Gaia-X ? Si vous êtes sur un terrain de foot et vous jouez au rugby, vous êtes exclu du terrain de foot ».

Octave Klaba : « On n’a pas attendu Gaia-X »

Octave Klaba reprend la parole pour faire le parallèle avec son projet de datacenter déconnecté : « on n’a pas attendu Gaia-X […] Ils sont en train de définir les règles, comment tout ça doit fonctionner. Mais on le voit très bien comment ça doit fonctionner. Nous, de manière pragmatique on y va. Quelqu’un devra open-sourcer un truc. Soit on se regarde tous sur le marché européen en se demandant qui y va… soit on y va ».

« On va open-sourcer, on va voir ce que ça va donner et combien d’autres acteurs vont se joindre. On ne pourra pas dire par la suite que rien n’en est sorti, notre open source en est sorti [si le projet d’OVHcloud va jusqu’au bout, ndlr]. Est-ce qu’il va répondre à tous les enjeux ? J'espère. Est-ce qu'il va répondre tout de suite à tous les enjeux ? Je ne crois pas. Il faudra bosser, il faudra d'autres développeurs et sociétés devront se joindre. On n’a pas attendu que tout le monde se mette d’accord pour commencer à travailler dans cette direction, car c’est une direction qu’on défend […] On est toujours écosystémique, on a toujours été dans l’open source, il y a un moment il faut que l’on contribue de manière forte et je pense que c’est cela notre contribution ».