Comment les éditeurs monétisent-ils leurs contenus ?

Mettre 1 500 euros dans un iTruc ou Galaxy Machin ? « Bien sûr, prenez mon code de carte bleue, mon numéro de sécu, mon rein ». En revanche, craquer 1,30 euro pour cette app pratique qui n’a même pas l’outrecuidance d’être gratuite ? « Moi vivant, jamais ! ». Nous avons discuté avec Bruno Marion, directeur de l’école Game Sup et du studio Gameleon, des mécaniques et ressorts psychologiques poussant certains à mettre des fortunes dans une application alors que d’autres gardent imperturbablement des oursins dans les poches.

Si vous lisez ces lignes, vous savez l’importance que nous accordons à un financement équitable. Nous avons choisi de ne pas noyer le lecteur sous la publicité, vendre ses coordonnées, le « traquer » ou d'utiliser d'autres méthodes douteuses. Vous êtes aussi bien placés pour savoir que ce n’est pas la route la plus droite vers un petit confort tout simple, presque rudimentaire ; le plaisir d’arriver à boucler ses fins de mois…

La monétisation de l’information est un sujet passionnant, mais concentrons-nous sur la façon de vendre de « l’immatériel » au sens large. Loin de nous l’ambition de réécrire le Capital ou La Richesse des nations, d’analyser la fixation des prix en fonction des coûts de production, nous allons juste réduire le prisme à la façon de monétiser un bien qui ne nécessite « que » du temps et des compétences à l’heure où tout le monde s’est habitué au tout gratuit.

Si c’est gratuit, vous êtes le produit

On s’excuse platement pour cet intertitre répété ad nauseam par tout le landerneau de la high-tech, mais il s’agit d’une vérité fondamentale, et on ne peut réfléchir à la monétisation sans évoquer la publicité ciblée et la vente de données. Vous savez très bien que si Facebook brasse des milliards, ce n’est pas grâce aux ventes du Meta Quest, pas plus que Google ne fait son chiffre avec Stadia (ouch… le coup bas…).

Votre simple connexion à leur compte fait de vous une cible, vous en êtes conscient, alors se créé en vous une balance avec d’un côté le service rendu et en contrepoids la capacité à accepter d’être profilé et lardé de publicités. Il en va de même quand vous êtes tranquillement au pays de Candy (Crush, évidemment), comme dans tous les pays. La limite que doit trouver l’éditeur reste votre tolérance à la saturation face à ce torrent de messages imbuvables.

La gratuité n’est toutefois pas toujours punitive. Des applications comptent sur leur notoriété et leur qualité pour toucher un très large public, dont seulement une infime partie mettra la main au portefeuille. Le but de ces dépensiers sera parfois d’aller plus vite que les autres ou se hisser au plus haut des tableaux de scores afin de briller en société.

Mais en dehors du secteur du jeu, le paiement sera consenti par une petite portion des utilisateurs souhaitant accéder à un service complet. On peut en cela évoquer les services cloud gratuits dans une proportion limitée avant de devenir payants. Vous ne perdez rien à l’utiliser sans dépenser un centime si ce n’est de l’espace de stockage.

Si ce n’est pas gratuit… bah c’est payant…