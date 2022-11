Les nouvelles obligations des applications de navigation pour une mobilité durable

Depuis le mois d’août, les applications de type « GPS » doivent indiquer aux utilisateurs les impacts environnementaux de leurs déplacements et des messages de prévention ; de nouvelles obligations arriveront dans un second temps. Comment, dans quelles conditions et sous quelle forme ? On vous détaille tout cela.

Les automobilistes qui recourent régulièrement à Google Maps auront remarqué, tout récemment, l’apparition de l’icône d’une feuille verte et blanche aux côtés de certains itinéraires proposés. Cette icône indique le chemin à privilégier, en voiture, pour réduire la consommation de carburant et, a fortiori, les émissions de gaz à effet de serre.

La mise à disposition de cette information ne résulte pas d’une initiative volontaire de la part du géant américain, mais bel et bien d’une obligation légale prévue par la loi « climat et résilience » d’août 2021. Elle n’en demeure pas moins la bienvenue pour les automobilistes les plus précaires dans le contexte de l’inflation galopante doublée d’une rupture des chaînes d’approvisionnement du carburant.

Depuis le 06 août et l’entrée en vigueur du décret et de l’arrêté d’application, toutes les applications d’aide aux déplacements doivent apporter une information complète aux utilisateurs sur les impacts environnementaux des trajets effectués, dans la mesure où les itinéraires se situent exclusivement en France (point de départ et point d’arrivée). Ces nouvelles obligations concernent donc tous les Mappy, Google Maps, Waze, Apple Plan, TomTom, Coyote, ViaMichelin, ou encore RATP Smart Systems.

Ces applications sont tenues de respecter leurs obligations dès qu’elles procèdent à des mises à jour après l’entrée en vigueur des différentes normes. Aucune sanction n’est encore prévue en cas de violations, mais le ministère de la Transition écologique n’exclut pas « l’opportunité d’amender le décret avec des mesures de sanctions » si besoin.

L’information sur les impacts environnementaux des déplacements