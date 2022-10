Adobe Max 2022 : collaboration et IA, résumé des nouveautés pour Photoshop, Lightroom et les autres

Lors de sa conférence d’ouverture « Creativity for all », Adobe n’a eu de cesse de vanter le temps que fait gagner sa suite Creative Cloud. L’éditeur a copieusement insisté sur ses aspects collaboratifs, qui représenteraient « le futur de la créativité ». Ça ne coûte rien de le dire et la phrase sonne bien dans une publicité.

Si l’on devait ne garder que les points forts de tout ce qui a été montré (et développé depuis), on retiendrait effectivement les nouveaux outils de collaboration (sans aller jusqu’à travailler à plusieurs en même temps sur le même document), mais surtout le renforcement conséquent de l’IA au sein des applications de la suite.

C’est particulièrement vrai avec Photoshop.

Photoshop : le machine learning s’étend

On commence avec l’application phare d’Adobe. Les améliorations annoncées ont souvent trait à l’intelligence artificielle dont l’éditeur saupoudre son produit depuis quelque temps maintenant. C’est notamment le cas de la détection automatique de certains éléments, comme un arbre ou des nuages. Il sera possible de sélectionner et remplacer ces éléments par des parties d’arrière-plan via une combinaison de touches.