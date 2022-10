Google Groupes : attention à la visibilité des conversations

Quand on se sert d’Internet, on a vite fait de laisser des traces. Certaines sont invisibles pour les autres internautes, d’autres peuvent être retrouvées facilement. C’est le cas dans les Google Groups, où une mauvaise configuration peut en révéler beaucoup.

Google Groupes est, comme son nom l’indique, un service de groupes de discussions. On crée un groupe, on définit ses règles d’accès et on commence à échanger, soit avec les personnes invitées, soit avec tous ceux qui passeraient par là ou auraient entendu parler de cet espace.

Aujourd’hui, quand on crée un groupe, les paramètres sont restrictifs par défaut. Seuls les membres peuvent le rechercher dans le moteur, afficher les conversations, publier des messages et afficher la liste des membres. Rejoindre le groupe est même basé par défaut sur un système d’invitation.

Après la création du groupe, d’autres options de sécurité sont disponibles dans les Paramètres du groupe. Joindre des fichiers, modérer le contenu, modérer les métadonnées, gérer les membres, modifier les rôles personnalisés ou encore publier en tant que groupe est ainsi réservé aux seuls gestionnaires, donc les personnes déclarées comme telles par celle ayant créé le groupe.

Sachez également que vous pouvez consulter à tout moment la liste des groupes auxquels vous participez, en cliquant en haut à gauche de Google Groupes sur « Mes groupes ».

Mais il n’en a pas toujours été ainsi, et les réglages étaient auparavant plus lâches. Et même ainsi, des internautes ont estimé ces réglages trop restrictifs pour leurs besoins, et les ont en conséquence changés.

Au point qu’aujourd’hui, il est devenu très facile de trouver des informations personnelles et clairement identifiantes dans les Groupes.

Quelques exemples parlants