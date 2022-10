Microsoft dévoile ses Surface Pro 9, Laptop 5, Studio 2+ et de nouveaux accessoires

Microsoft a tenu hier une conférence pour présenter ses nouvelles Surface Pro et Laptop, ainsi qu’une version 2 du Studio qui en avait grandement besoin. L'entreprise a également dévoilé de nouveaux accessoires pensés pour Teams et commercialisera très bientôt ses Adaptive Accessories prévus pour les situations de handicaps.

Surface Pro 9 : de l’Intel ou de l’ARM, au choix

La tablette emblématique de Microsoft fête ses dix ans et, pour l’occasion, l’entreprise propose pour la première fois une déclinaison ARM. Mais commençons par la version Intel.

Le modèle standard embarque un processeur Core i5-1235U de 12e génération (Alder Lake), composé de dix cœurs, dont deux pour les performances et huit pour l’efficacité. Les fréquences maximales sont de 4,40 GHz pour les premiers et 3,30 GHz pour les seconds, le tout soutenu par un cache de 12 Mo. Le tout est accompagné de 8 Go de mémoire LPDDR5 et d’un SSD de 256 Go. Notons tout de suite que les Surface Pro 9 autorisent le remplacement du SSD via une trappe.