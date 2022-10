Comment, et pourquoi, la CIA a pu trahir ses propres espions

Suite et fin de notre série sur le « système de communications clandestines » (ou « covcom ») défectueux de la CIA (voir les premier et deuxième volets de cette série). Où l'on découvre que, non content de ne pas correctement protéger ses espions, elle a aussi accumulé nombre de négligences, sans jamais reconnaître ni assumer ses torts.

Mohammad Aghaei, la seule autre source iranienne des journalistes de Reuters à témoigner sous sa véritable identité a, lui aussi, fait l'amère expérience du peu de cas que l'agence du renseignement extérieur américain fait de ces « informateurs de bas niveau ».

Il s'était en effet rendu au consulat des États-Unis à Istanbul pour offrir ses services à la CIA. Après avoir été fouillé à nu, puis interrogé des heures durant par un officier de sécurité sur ses motivations et son profil, il finit par rencontrer un agent de la CIA.

Ce dernier, apprenant que des membres de la famille d'Aghaei travaillaient pour le renseignement iranien et le corps des Gardiens de la révolution islamique, lui donna pour mission de revenir au consulat avec une liste de noms, téléphones et adresses de leurs principaux commandants.

Il ne reçut aucune formation lui apprenant à éviter d'être repéré, ni moyen de contacter la CIA de façon clandestine et sécurisée. « On lui a simplement dit de se présenter à nouveau au consulat d'Istanbul une fois sa tâche accomplie, et on lui a donné 2 000 dollars pour couvrir ses frais de voyage », résume Reuters.

Quelques mois plus tard, il retourna donc au consulat avec les informations qu'il avait pu glaner, et l'agent de la CIA le renvoya effectuer une nouvelle mission en Iran, où il fut rapidement capturé.

« Nous savons que vous avez eu des réunions au consulat », lui expliqua l'un de ses interrogateurs. Mais la CIA savait elle aussi que le contre-espionnage iranien était au parfum, expliquent les journalistes de Reuters :

« Selon un ancien fonctionnaire américain ayant une connaissance directe de la situation, la CIA avait appris un an plus tôt, grâce à des interceptions téléphoniques, que des agents iraniens surveillaient le consulat, à la recherche de renégats tels qu'Aghaei. »

Quand la CIA trahit ses espions par... flemmardise