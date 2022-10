Virtualiser Windows 11 : très simple dans VirtualBox 7, la méthode pour VMware Workstation 16

La difficulté d’installer Windows 11 en environnement virtualisé vient de l’obligation de posséder certaines caractéristiques matérielles lors de la phase de détection au chargement du système. Il faut notamment une puce TPM 2.0 et un Secure Boot pour que le système daigne reconnaître la machine comme compatible. On a dit et redit toute l’artificialité de ces exigences, faites pour se séparer brutalement d’une grande partie du parc.

Mais vaille que vaille, Windows 11 était là et il fallait faire avec, notamment pour les clients de virtualisation. Des méthodes ont fini petit à petit par être trouvées, mais étaient presque à ranger dans la catégorie astuces. Il fallait que des mécanismes plus simples soient mis en place pour faciliter l’installation de Windows 11, ce qui a été fait par Oracle dans VirtualBox 7.

Nous allons voir comment procéder, avant de comparer avec l’actuelle version 16.2.4 de VMware Workstation.

Windows 11 en VM : pas plus compliqué qu’un autre système