Des espions fabriqués, identifiés, lâchés et livrés à leur triste sort par la CIA

Des espions de la CIA identifiés dès leur arrivée à l'aéroport

En 2020, une nouvelle enquête de Zach Dorfman pour Foreign Policy, basé sur des entretiens avec plusieurs dizaines d'anciens membres du renseignement américain, révélait qu'aux alentours de 2013, des agents sous couverture de la CIA avaient en outre été « rapidement identifiés » en Afrique et en Europe par le contre-espionnage chinois :

« Dans certains cas, la surveillance par les agents chinois a commencé dès que les agents de la CIA ont franchi le contrôle des passeports. Parfois, la surveillance était si flagrante que les responsables du renseignement américain ont supposé que les Chinois voulaient que la partie américaine sache qu'ils avaient identifié les agents de la CIA, afin de perturber leurs missions ; d'autres fois, cependant, elle était beaucoup plus subtile et n'était détectée que par les capacités techniques sophistiquées de contre-surveillance des agences d'espionnage américaines. »

La CIA avait en effet profité de l'expansionnisme chinois, notamment en Afrique, pour y recruter et traiter de nouvelles sources qu'elle aurait eu bien plus de difficultés à rencontrer en Chine.

Ses efforts furent tellement couronnés de succès qu'à partir de 2010, les responsables chinois, jusqu'aux « plus hauts niveaux du gouvernement » (signe qu'ils avaient bien été compromis), étaient furieux de découvrir que la CIA avait de la sorte réussi à recruter des espions jusque dans l'armée, le parti communiste chinois (PCC) et même les services de renseignement.

« Dans les années 2000, si vous étiez chef de poste [c'est-à-dire le principal espion d'une installation diplomatique étrangère, ndlr] pour certains services de cibles dures [chinoises, russes, iraniennes et nord-coréennes, ndlr], vous pouviez gagner un million par an en travaillant pour nous », expliquait un ancien fonctionnaire de l'agence à Zach Dorfman.

Aux alentours de 2010, les services chinois avaient par contre-coup développé « un programme sophistiqué de renseignement sur les déplacements, développant des bases de données qui suivaient les vols et les listes de passagers à des fins d'espionnage », précisaient deux anciens responsables de la CIA.

S'y rajoutaient des efforts de piratages de données biométriques relatives aux passagers dans les aéroports et centres de transit. Non content de collecter et voler ces données, les services chinois se rapprochaient dans le même temps de centres de recherche et de traitement linguistiques et de big data, afin de pouvoir les analyser.

C'est dans ce contexte que les services chinois auraient commencé à pirater la base de données de l'Office of Personnel Management (OPM) comportant des données sensibles de 21,5 millions d'anciens employés et d'employés sous contrat du gouvernement fédéral des États-Unis, piratage qui ne fut officiellement reconnu qu'en 2015 :

« Associées aux détails des voyages et à d'autres données dérobées, les informations provenant de la violation de l'OPM ont probablement fourni aux services de renseignements chinois de puissants indices sur des comportements inhabituels, des informations biographiques ou des étapes de carrière qui ont permis d'identifier des individus comme étant des espions américains probables. »

Fin 2012, Xi Jinping annonçait par ailleurs le lancement d'une nouvelle campagne anti-corruption qui allait entraîner des centaines de milliers de poursuites de responsables chinois. Dans le même temps, les services chinois tentaient de recruter ou retourner des traducteurs sino-américains travaillant pour le renseignement états-uniens lorsqu'ils rendaient visite à leurs familles en Chine.

Le contre-espionnage américain découvrit même quelques approches, émanant tant des services chinois que russes, ciblant explicitement des conjoints d'agents dont le travail sensible n'aurait normalement pas pu être identifiable :

« Dans un cas, des agents chinois ont tenté de harceler et de piéger l'épouse d'un fonctionnaire américain alors qu'elle accompagnait ses enfants lors d'un voyage scolaire en Chine. "D'ordinaire, le mode opératoire est que le service de renseignement étranger identifie des personnes d'intérêt potentiel, puis tente de les tamponner, généralement à la fin du voyage. Mais là, c'était dès le premier jour, dès l'aéroport", explique un ancien fonctionnaire. »

