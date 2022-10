Le « système de communications clandestines » de la CIA qui a trahi ses espions

En 2017, le New York Times révélait que le contre-espionnage chinois avait démantelé entre 2010 et 2012 le réseau d'espions de la CIA en Chine, et qu'entre 18 et 20 de ses sources avaient été emprisonnées ou exécutées dans ce que des responsables américains avaient alors qualifié d'« une des pires failles du renseignement depuis des décennies ».

À l'époque, certains suspectaient l'existence d'une taupe au sein des anciens de la CIA, d'autres avançaient que les Chinois avaient piraté le système de communication clandestin utilisé par la CIA pour communiquer avec ses sources dans les pays où les rencontres physiques sont dangereuses.

En 2018, NBCNews révélait pour sa part qu'une « enquête top secrète menée par un groupe de travail conjoint du FBI et de la CIA » suspectait un ancien agent de la CIA, Jerry Chun Shing Lee, d'avoir transmis des informations aux Chinois. Une fouille dans sa chambre d'hôtel à Hong Kong avait en effet permis de découvrir qu'il disposait de listes de sources confidentielles de la CIA en 2012, alors qu'il avait quitté le centre d'espionnage américaine en 2007.

Or, aucun agent de la CIA ne disposant de la liste de toutes les sources, le groupe de travail était arrivé à la conclusion que le système de communication clandestin utilisé par la CIA pour communiquer de façon sécurisée avait probablement été compromis.

Loi de Murphy aidant, le groupe de travail apprit aussi que, revenant d'une session de formation conjointe entre officiers du renseignement chinois et russes, ces derniers étaient « revenus en disant [avoir] obtenu de bonnes informations sur le covcom ».

À la source de la compromission : l'Iran