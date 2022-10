Claire Lemarchand : recycler, c'est aussi « essayer de retrouver un grain de sel dans une ratatouille »

Claire Lemarchand, directrice chez Ecosystem.eco, nous explique ce qu'est un éco-organisme, ses missions et ses ambitions. C'est aussi l'occasion de parler de l’indice de réparabilité, du recyclage des terres rares, des matériaux critiques et des batteries de voiture, d'effacement des données personnelles, etc.

Dans la première partie de notre dossier, nous sommes revenus sur le mélange entre écologie et high-tech : empreinte incompressible, réutilisation de vieilles machines, etc. Afin d'aller plus loin et de mieux cerner les enjeux et limites actuels, nous nous sommes entretenus avec Claire Lemarchand, directrice chez Ecosystem.eco.

Ecosystem est un éco-organisme dont l’agrément a été renouvelé pour six ans en mars dernier. Mais qu’est-ce qu’un éco-organisme et quel est votre objectif sur cette période ?

Un éco-organisme est une entreprise de droit privé, Ecosystem est une SAS, mais elle doit être agréée par les pouvoirs publics et répondre à un décret qui donne le cahier des charges pour les six prochaines années. Tous les six ans, nous repensons notre mode de fonctionnement au regard de ce qui nous est demandé.

Pour ce nouvel agrément, la loi AGEC étend notre périmètre d’action. Avant, nous étions centralisés sur la fin de vie des équipements électriques et électroniques, donc le recyclage. Désormais, nous intervenons plus en amont. Nous travaillons sur l’allongement de la durée de vie de ces équipements.

Nous avons deux leviers dans le cahier des charges. Nous devons favoriser le réemploi des appareils, ce qui en réalité était déjà dans notre ADN, mais c’est désormais plus formalisé. Et nous allons aussi inviter les Français à avoir le réflexe réparation avant de considérer le recyclage, sinon penser à une seconde vie pour leur matériel. Plus on fait durer un appareil, meilleur c’est pour l’environnement.

Pensez-vous que les particuliers et collectivités sont suffisamment informés des services comme le vôtre ? La communication est-elle encore une de vos missions essentielles ?