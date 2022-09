Prise en main de Fedora 37 bêta : une distribution plus discrète que d'habitude

Maintenant que la bêta de Fedora 37 est disponible au téléchargement, on a un bon aperçu de ce que réserve la prochaine mouture de la distribution. Il ne s’agit pas d’une des versions les plus riches en nouveautés, mais elle est la première à intégrer GNOME 43, en bêta lui aussi.

Pour celles et ceux qui découvriraient cette distribution, rappelons qu’elle s’adresse au grand public et aux développeurs essentiellement. Laboratoire de Red Hat, on y trouve souvent des technologies testées des années avant une intégration dans d’autres systèmes, y compris RHEL. Pour autant, Fedora n’intègre que des versions finalisées, même si souvent flambant neuves et pouvant donc afficher des soucis de jeunesse.

Fedora 37 ne fait pas exception, en étant la première à intégrer GNOME 43, dont la version finale doit arriver très prochainement. Elle devrait être prête à temps pour la propre finale de Fedora 37 qui doit arriver le 21 septembre. Rappelons qu’il s’agit de Fedora et que la distribution est rarement à l’heure. Elle s’octroie souvent une ou deux semaines de « rab ».

Installation et base système

L’installation de Fedora est l’une des plus simples et rapides parmi les distributions. On démarre comme d’habitude depuis un DVD ou une clé USB après avoir récupéré l’image ISO, puis on se laisse guider. L’assistant d’installation, Anaconda, ne pose que peu de questions avant de lancer la copie des fichiers. Les dernières étapes se font après redémarrage de la machine et au premier lancement du système : géolocalisation, comptes en ligne, compte local, etc.