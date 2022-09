Fastmail s'associe à BitWarden pour créer des alias aléatoires à la volée, une fonction encore rare

Fastmail est une société australienne présente dans ce domaine depuis 23 ans maintenant. Le service s’est d’abord distingué par ses performances, et le nom est simplement resté. Il a appartenu à Opera entre 2010 et 2013, avant d’être racheté par ses propres employés. L’entreprise est depuis restée indépendante.

Nous avions pris en main Fast en juillet 2020. Si les performances étaient clairement au rendez-vous et les fonctionnalités dédiées à la vie privée bien présentes, il restait une ambivalence entre les prestations de l’entreprise et sa position australienne. Le pays fait en effet partie des Five Eyes, une alliance pour le renseignement avec les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et la Nouvelle -Zélande.

Il n’en restait pas moins que Fastmail était techniquement très réussi, notamment grâce à la promotion de son standard JMAP, développé pour remplacer un IMAP bien vieillissant et disposant de son propre groupe de travail à l’IETF. Des fonctions comme l’annulation après envoi pendant 15 secondes, la synchronisation des contacts et de l’agenda, ou encore les notifications push sur tous les appareils sont présentes dans JMAP.

Fastmail est dépourvu de publicités et n’analyse pas le contenu. En conséquence, il est payant et fait même partie des solutions les plus onéreuses. L’abonnement basique est ainsi à 3,60 dollars par mois. Pour ce prix, seuls 2 Go de stockage sont fournis. L’abonnement Standard octroie 30 Go et la compatibilité avec les clients tiers pour 6 dollars.

Et si cela vous intéresse maintenant, une intégration avec le gestionnaire de mots de passe open source BitWarden permet la création à la volée d’alias aléatoires. Une fonction qui peut s’avérer très pratique quand on s’inscrit sur divers formulaires et que l’on ne souhaite pas donner sa véritable adresse.

Créer un lien entre Fastmail et BitWarden