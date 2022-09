En 2022, Free Mobile a mis en service ses premiers sites 2G

Suite à l’annonce de la prolongation de deux ans de l’itinérance de Free Mobile sur le réseau d’Orange, voyons où en est le réseau du quatrième opérateur en 2G et 3G. Selon l’Agence nationale des fréquences (ANFR), Free a 373 sites en service sur la 2G, contre plus de 20 000 pour ses concurrents. En 3G c’est bien plus dense.

Cette semaine, l’Arcep expliquait qu’elle se penchait sur un nouvel avenant signé en juillet par Free Mobile et Orange sur l’itinérance en 2G et 3G. Il prolonge la possibilité pour les clients du premier d’utiliser le réseau du second, sous certaines conditions. Le régulateur consulte les acteurs du secteur et dispose pour rappel du pouvoir de demander aux opérateurs de modifier leur contrat s’il l'estime nécessaire.

Free et la 2G : je t’aime moi non plus

Contrairement à ce que pensent certains, Free peut déployer de la 2G (en plus de la 3G, 4G et 5G), comme nous l’a déjà confirmé le régulateur par le passé : « les autorisations des opérateurs mobiles sont effectivement neutres, elles ne prescrivent généralement pas une technologie obligatoire et elles ne font pas obstacle au déploiement d’autres technologies par les opérateurs ».

D’ailleurs, Free Mobile a obtenu en janvier de cette année ses 360 premières autorisations de la part de l’ANFR. Aucun site 2G n’était alors mis en service. Au 1er mars, 380 autorisations étaient accordées, puis 386 au 1er avril, mais toujours avec aucune mise en service selon les observatoires de l’Agence nationale des fréquences. Dans la pratique, certains en « profitaient » tout de même.

Free Mobile a 373 sites 2G en service…