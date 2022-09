TikTok piraté ? ByteDance dément, la question reste ouverte

Depuis deux jours, des analystes en sécurité débattent au sujet d’une vaste banque d’informations de près de 800 Go qui regrouperait de très nombreuses données venant de TikTok en bonne partie. Bien que plusieurs signes laissaient penser initialement à une fuite, l’éditeur ByteDance dément et certains éléments restent troubles.

La chronologie, déjà, est particulière. Il y a quelques jours à peine, Microsoft prévenait d’une faille dans la version Android de TikTok. Selon l’entreprise, cette brèche – qualifiée de haute sévérité – « pourrait permettre à des acteurs malveillants de compromettre les comptes des utilisateurs d’un simple clic ».

Si l’on en croit certains chercheurs en sécurité, un groupe de pirates, nommé AgainstTheWest, a créé un sujet le 3 septembre dans un forum dédié, clamant qu’il aurait réussi à pirater TikTok et WeChat. Des captures ont été publiées, de ce qui serait des preuves d’une énorme base de données de 790 Go. Elle comprend 2,05 milliards d’informations : données utilisateurs, statistiques de plateforme, code, cookies, jetons d’authentification, informations sur les serveurs et autres.

ByteDance dément fermement