« Fog Reveal », le data broker qui brade la géolocalisation de millions de smartphones

L'Electronic Frontier Foundation s'est procuré des dizaines de documents révélant qu'un petit data broker revendait à des dizaines de forces de l'ordre américaines l'accès à des milliards de données géolocalisées. Elles portent sur plus de 250 millions de téléphones portables et seraient issues de plus de 700 applications, à l'insu de ces dernières et des utilisateurs.