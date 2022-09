Au CNRS, l’importante question de la sobriété énergétique des applications

C’est un vrai problème : avec la croissance continue des usages numériques, les applications représentent une part importante de la consommation énergétique. Au-delà de leur nombre et de leurs usages, la question de leur conception préoccupe un nombre croissant d’observateurs… et de chercheurs. Au CNRS, une équipe travaille à les rendre plus sobre. Y compris dans le cloud.