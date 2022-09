Tentative d’arnaque avec un faux avis de passage de La Poste, un code QR et une faille

Les tentatives d’arnaques sur Internet sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées, mais elles ne résistent que rarement à quelques vérifications de base. Nous en avons déjà détaillé plusieurs, notamment celles qui annoncent que vous avez gagné 30 bitcoins et la fraude à la réparation informatique.

Récemment, c’est via un faux avis de passage de La Poste pour un recommandé avec accusé de réception que des personnes malintentionnées ont essayé de récupérer des numéros de cartes bancaires. Flavio Perez relate son histoire sur Twitter, photo à l’appui.

Oh on dirait une belle arnaque sur le dos de La Posre (@lisalaposte comment on fait?. Reçu dans ma boîte. Très facile d’y croire et finir par donner ses infos de carte de crédit ! pic.twitter.com/5V6WlL43wI — Flavio Perez (@flablog) August 28, 2022

Il a été glissé dans la boite aux lettres de plusieurs quartiers de Montpellier et daté du 23 août. On peut facilement s’inquiéter et se demander ce que peut contenir un recommandé avec accusé de réception que l’on n’attend pas. Le faux document propose de « confirmer la re-livraison de votre lettre ». Vous avez deux possibilités : saisir à la main un lien ou scanner un code QR. Dans les deux cas, le piège est le même.

Plusieurs indices