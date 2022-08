En convalescence, l’étoile Bételgeuse « pourrait continuer à surprendre les astronomes »

Bételgeuse fait encore parler d’elle. Après avoir éjecté une grande quantité de matière, elle est « en lente convalescence » et garde pour le moment des séquelles. Quant à son explosion en supernova, elle peut avoir déjà eu lieu… ou bien se dérouler dans les prochaines (dizaines) de milliers d’années.

Avez-vous les bases ?

Bételgeuse est une supergéante rouge, une étoile qui se trouve à plusieurs centaines d’années-lumière de la Terre dans la constellation d’Orion. Elle est très lumineuse, « rayonnant comme plus de 100 000 soleils réunis », précise l’Observatoire de Paris. Elle est gigantesque, mais assez peu dense : on pourrait mettre un milliard de fois notre Soleil à l’intérieur, mais sa masse n’est que quinze fois celle de notre étoile. Dans notre système solaire, Bételgeuse engloutirait la Terre et s’étendrait jusqu’à Jupiter.

En février 2020, Bételgeuse déchainait les passions… et les fake news. Une rumeur (basée sur des observations de fin 2019) laissait entendre qu’elle était sur le point d’exploser et de se transformer en Supernova. Si ce cataclysme est inévitable à terme, l’heure n’était pas encore venue. En effet, la baisse de luminosité mesurée n’était finalement due qu’à la présence d’un nuage de poussière devant l’étoile.

L’étoile se remet doucement de sa convulsion