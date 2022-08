Interfaces audiovisuelles : la Commission européenne rappelle la France à l'ordre

La France n’a pas encore gagné « la guerre des interfaces ». Si Paris pensait pouvoir mettre en avant les chaines et radios publiques sur les télécommandes, les TV, les enceintes connectées, les magasins d’applications ou l’IPTV des fournisseurs d’accès, c’était sans compter les critiques adressées par la Commission européenne et l'univers de l'IT.

Depuis la directive de 2018 sur les « services de média audiovisuel » (ou SMA), chaque État membre a la possibilité de « prendre des mesures afin d'assurer une visibilité appropriée pour les services de médias audiovisuels d'intérêt général ». C'est ce que prévoit l'article 7 Bis.

Le texte n’est pas plus bavard, mais la France a déduit de ces quelques mots la possibilité de faire sortir du lot les chaînes et radios publiques dans les interfaces utilisateurs. L’article 20-7 de la loi ARCOM d’octobre 2021 a concrétisé ce coup de projecteur sur les offres publiques, aussi bien sur les télécommandes, les TV, les enceintes connectées, les magasins d’applications que l’IPTV des fournisseurs d’accès.

Le texte identifie l'ensemble des services d'intérêt général, en offrant à l'Arcom le soin d'inclure d'autres services de communication audiovisuelle, selon « leur contribution au caractère pluraliste des courants et pensée [sic] et d'opinion et à la diversité culturelle ».

L'affaire était pliée, ou presque. En février 2022, un premier projet de décret avait fixé le seuil de déclenchement de cette obligation de mise en avant à 200 000 « interfaces utilisateur » commercialisées ou mises à disposition sur les services de communication audiovisuelle.

Le gouvernement l’avait abaissé en avril 2022 à 150 000 interfaces dans une nouvelle version adressée à la Commission européenne. Une telle procédure de « notification » doit en effet être suivie dès lors qu’un État membre envisage d’encadrer le commerce électronique.

Ce nouveau seuil, avançait Paris aux oreilles bruxelloises, « doit permettre d'atteindre l'objectif consistant à appréhender les principaux acteurs des marchés des télévisions connectées, des enceintes connectées et des offres dites IPTV fournies par les fournisseurs d’accès à internet ».

Pour être plus complet, un second seuil de déclenchement a été établi à 3 millions de visiteurs uniques par mois, s’agissant des services « over the top » et les magasins d’applications.

Cependant, ce régime n'a pas vraiment convaincu le secteur, qu'il soit économique ou règlementaire.

Les critiques du secteur IT