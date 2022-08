L’inbox advertising de Google Gmail attaqué devant la CNIL

noyb (« My Privacy is None of Your Business ») vient d’adresser une plainte à la CNIL, l’index pointé sur Google. Elle reproche au géant du numérique de travestir en courriels des annonces publicitaires sur Gmail. Armée d’une décision de la justice de l’UE, l’association estime que ces mails auraient dû être avalisés par consentement.