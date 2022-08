6 000 comptes informatiques sont connectés aux « grandes oreilles » du renseignement

Le rapport annuel du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) lève (un peu) le voile autour du mystérieux Groupement interministériel de contrôle ( GIC ), l'organisme dépendant du Premier ministre en charge des « interceptions de sécurité » (du nom donné aux écoutes téléphoniques effectuées pour les services de renseignement) et autres techniques de renseignement.

Le rapport d'activité 2021 du SGDSN indique qu'au 31 décembre 2021, le GIC employait 258 agents (contre 235 fin 2020, et 132 en 2015) :

« Alors qu’il a connu des mouvements de personnels importants en 2021 (24 %) et procédé à près d’une cinquantaine de recrutements, l’atteinte de la cible des effectifs demeure une préoccupation permanente pour assurer la plénitude des missions. Les compétences recherchées relèvent principalement du domaine de l’informatique, des réseaux, des télécoms et de la cybersécurité. »

L'organigramme du SGDSN précise que l'Opérateur des systèmes d’informations interministériels classifiés (OSIIC), créé en 2020, en employait de son côté 274, et l'ANSSI 573. Des chiffres qui éclairent un peu plus l'activité du GIC, les problématiques et enjeux auxquels il est confronté, que nous avions déjà commencé à décrypter à l'occasion de la publication du dernier rapport de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) :

Sur un marché de l'emploi très tendu, le SGDSN souligne que, « fait rare au sein de l’État, le GIC dispose d’équipes de développeurs au plus près du noyau Linux, des développeurs back, front ou fullstack d’applications métiers sur des technologies cloud-native (kubernetes, bus kafka, microservices, authentification SSO), ainsi que des data engineers et des data scientists compétents en technologies Big Data (Hadoop, Elastic Search...). »

Reste que « pour tous ces métiers en tension, le recrutement de nouveaux agents et leur fidélisation constituent la priorité du GIC en 2022 ». On se reportera également, à ce titre, aux articles que nous avions par ailleurs consacrés aux offres d'emploi des deux principaux services de renseignement français.

Une nouvelle « boîte noire », dédiée aux URLs