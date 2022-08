Retour des humains sur la Lune : 13 zones d’atterrissage pour la mission Artemis III

Sous l’impulsion de Donald Trump, la NASA s’est relancée dans la course à la conquête spatiale, et plus précisément au retour des humains sur la Lune. Cette mission en trois phases porte le nom de code Artemis, avec plusieurs partenaires internationaux, dont l’Europe.

Artemis I sur le launch pad

La semaine prochaine – lundi 29 août à partir de 14h33 heure française, et donc avec un an de retard sur le planning initial – la mission Artemis I devrait décoller de la rampe de lancement 39B où la fusée Space Launch System (SLS) et la capsule habitable Orion sont déjà installées.

Nous avons déjà détaillé le plan de cette mission ainsi que la liste des « passagers ». La fusée SLS a eu du retard à l’allumage et les derniers essais ont pris plus de temps que prévu, notamment à cause d’un problème de pressurisation. En contrepartie de ce retard, la durée de la mission Artemis I est passée de 20 à 42 jours.

Des humains en orbite avec Artemis II