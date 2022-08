Lexar annonce une carte CFexpress Type-A jusqu’à 900 Mo/s, les microSD Express arrivent

CFexpress Type-A, Type-B et Type-C : session de rattrapage

Une petite révolution est arrivée en 2019 avec la version 2.0 du format CFexpress, développé par la CompactFlash Association (CFA). Jusqu’à cette époque, les cartes CFexpress avaient les mêmes mensurations que les cartes mémoires XQD, soit 38,5 x 29,8 x 3,8 mm.

Depuis, trois formats existent, avec des débits bien différents à chaque fois :

Type-A : 20 x 28 x 2,8 mm, en PCIe 3.0 x1 jusqu'à 1 Go/s

Type-B : 38,5 x 29,8 x 3,8 mm (identique aux cartes XQD), PCIe 3.0 x2 jusqu'à 2 Go/s

Type-C : 54 x 74 x 4,8 mm, en PCIe 3.0 x4 jusqu'à 4 Go/s

Si le Type-B est un peu plus gros que les cartes SD classiques (dont les mensurations sont de 24 x 32 x 2,1 mm), le Type-A est plus petit… mais reste largement plus grand que le format microSD avec seulement 11 x 15 x 1 mm.

Le Type-D devrait arriver un jour avec un maximum de 8 lignes PCIe cette fois-ci, et donc un débit doublé par rapport au Type-C. Néanmoins, plus de trois ans après l’annonce de la version 2.0 du CFexpress, nous sommes toujours sans nouvelle du Type-D.

Quoi qu’il en soit, des cartes CFexpress existent déjà dans le commerce depuis bien longtemps ; Sony a même annoncé un modèle à 1,7 Go/s début 2019. Lexar vient de son côté d’annoncer la carte « CFexpress Type-A la plus rapide au monde » avec… 900 Mo/s maximum. Il ne faut pas confondre les types.

GOLD Series : 900 Mo/s en lecture, 800 Mo/s en écriture