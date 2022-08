Quand les systèmes GPS et Galileo permettent « certaines ruptures technologiques majeures »

Les constellations de satellites type GPS et Galileo ne servent pas uniquement à faire du positionnement, les usages sont très variés. Elles servent notamment à surveiller les séismes, les volcans, la météo, les changements climatiques, etc.

GNSS, GPS, Galileo : quelles différences ?

Un peu de vocabulaire pour commencer. Lorsque l’on parle de système de positionnement par satellites, on utilise le sigle GNSS (Global Navigation Satellite System). Il existe plusieurs constellations permettant de profiter d’un tel service, la plus connue étant le GPS américain. Depuis plusieurs années maintenant, il est complété par le système européen Galileo, mais on a aussi le GLONASS russe ainsi que le BeiDou chinois.

À l’heure actuelle, plus de 3,4 milliards de smartphones compatibles avec Galileo auraient été vendus dans le monde, selon l’EUSPA (EU Agency for the Space Programme). Pour savoir si le vôtre est compatible, c’est par ici que ça se passe.

Le positionnement n’est pas le seul atout de ces constellations de satellites, comme le rappelle le CNES : « D’autres usages tirent profit de sa précision et de ses capacités d’hybridation, pour la science comme pour les performances des NanoSat ». Ces derniers sont de petits satellites de quelques dizaines de centimètres de côté, avec une masse de quelques kilogrammes. Avec l’évolution des technologies, ils « n'ont rien à envier à leurs camarades plus grands », affirmait il y a quelque temps l’Agence spatiale européenne.

« Détourner le potentiel » des GNSS : séismes et volcans