Des députés s'attaquent aux arnaques au compte personnel de formation (CPF)

Les groupes Démocrate et Renaissance ont déposé une proposition de loi afin de lutter contre plusieurs pratiques, en particulier en matière de démarchage téléphonique. Ils comptent également officialiser les pouvoirs de TRACFIN pour officialiser les échanges d’information en la matière.

Le Compte Personnel de Formation (CPF) permet aux personnes actives d’acquérir des droits à la formation qu’elles peuvent ensuite utiliser durant leur vie professionnelle. La matière est la cible de nombreuses arnaques comme le rappelle le site officiel, moncompteformation.gouv.fr.

Cette arnaque, dans sa version la moins élaborée, « démarre généralement par un appel téléphonique, l’envoi d’un mail ou d’un sms, d’une personne prétendant appartenir à la plateforme "Mon Compte Formation" ou à un autre organisme ».

L’escroc réclame alors des données personnelles pour ensuite inscrire la victime à une formation bidon, sans son consentement. Une fois les droits transférés à un organisme spécialement créé pour l’occasion, « il ne leur reste plus qu’à sortir l’argent des sociétés et de disparaître », complète info.signal-arnaques.com.

« En pratique, l’escroc recourt à différents stratagèmes pour parvenir à ses fins et accéder au compte CPF de la victime », témoigne la plateforme officielle cybermalveillance.gouv.fr. « Il peut, par exemple, demander le numéro de sécurité sociale de la victime et parfois même son mot de passe qui permet l’accès au compte CPF. Il peut également accompagner la victime pour l’aider à réinitialiser son mot de passe si elle a déjà créé un compte et en profiter pour tenter de le récupérer ».

À l’Assemblée nationale, une proposition de loi déposée par la majorité entend aiguiser la lutte contre ces fraudes.

Prohibition du démarchage téléphonique