Pornographie : des associations de protection de l’enfance réclament le blocage de Twitter en France

Le sort de plusieurs sites pornographiques, parmi les plus « populaires », sera ausculté le 6 septembre devant le tribunal judiciaire de Paris. Sans attendre, des associations de protection de l’enfance s’attaquent avec la même base juridique aux réseaux sociaux et tout particulièrement Twitter. Elles réclament le blocage de son accès en raison de contenus pour adultes accessibles aux mineurs.

Depuis une loi de juillet 2020, le gendarme de l’audiovisuel peut enjoindre un site X de mettre en œuvre un contrôle d'âge sur sa page d’accueil. Le texte, issu d’une proposition du groupe LREM elle-même fruit d’un plan de bataille signé Emmanuel Macron, arme l’autorité du pouvoir de saisir la justice à l'encontre de ceux qui ne respecteraient pas son injonction.

Le 6 septembre prochain, les principaux FAI français ont justement rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris pour une audience relative au blocage de Pornhub, Tukif, xHamster, Xnxx et Xvideo, premiers sites à éprouver cette procédure jusqu’à son terme judiciaire.

Next INpact a révélé la dernière assignation envoyée cet été à Orange, Orange Caraïbe, Free, Free Mobile, SFR et SFR Fibre, Bouygues Télécom, Colt Technologies Services et Outre-Mer Télécom.

La loi contre les violences conjugales ne s’est pas contentée d’instituer une telle procédure hybride, où une phase administrative devant le CSA (devenu ARCOM) est suivie d’une phase devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Elle a aussi asséné un tour de vis dans le Code pénal afin de réduire en poudre la pratique des « disclaimers » d’âge.

Avant comme après la réforme de 2020, le fait de rendre accessible aux mineurs des contenus pornographiques est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Depuis ce tour de vis législatif, l’infraction reste constituée quand bien même l’accès est précédé d’une petite fenêtre où l’internaute déclare être majeur, en un clic.

C'est ce texte, initialement taillé contre le porno, qui est désormais utilisé par plusieurs associations de protection de l’enfance pour s’attaquer à Twitter et bientôt d’autres plateformes. Dans un communiqué, elles se disent mobilisées « dans le souci de l'intérêt supérieur de l'enfant, et non dans des considérations morales ».

Twitter jugé trop permissif