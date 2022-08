Au Sénat, les scénarios d’avenir de la redevance TV

Le projet de loi de finances rectificative sera examiné en hémicycle les 1 et 2 août. Parmi les mesures, la question de la fin de la redevance TV. Un chantier validé en commission des finances, non sans critique acerbe. L’opposition propose une contribution universelle, évoluant selon le revenu fiscal du foyer.

Après les députés, au tour des sénateurs d’ausculter les mesures portées par le projet de loi de finances rectificatives. Le PLFR, dans le jargon, permet au législateur de modifier les dispositions de la loi de finances de l’année afin de corriger le tir, notamment en fonction des nouvelles politiques gouvernementales.

Promesse du candidat Macron pour sa réélection, la suppression de la « redevance TV », ou contribution à l’audiovisuel public (CAP), a été présentée comme une mesure de soutien au pouvoir d’achat. Elle s'est concrétisée dans un amendement porté par les députés Aurore Bergé et Quentin Bataillon, et des députés Modem et Indépendant.

Avec cette réforme, les ménages assujettis feront en effet une économie de 138 euros qui abondaient jusqu'à présent les chaînes et radios publiques (France TV, Radio France, etc.). Pour les professionnels (dont les débits de boisson), l’économie sera plus conséquente (jusqu’à 552 euros par appareil détenu). L’audiovisuel public devant être constitutionnellement assuré, les députés ont adopté un amendement de la majorité pour lui affecter une fraction de la TVA, fixée à 3 585 millions d’euros pour l’année 2022.

Ce jeu d’écriture ne sera que temporaire puisque d’ici 2025, une réforme plus conséquente est programmée. Au Sénat, un amendement a même été déposé au nom de la commission des finances pour contraindre ce calendrier :

« Cette période de transition laissera donc le temps au Gouvernement de présenter cette fois une véritable réforme du secteur corrélée à une allocation de ressources adaptée et qui implique de profonds changements, compte tenu de la charge qu’il représente pour l’État ».

Une fiscalité dépassée par les usages