Plongée dans la nouvelle politique de confidentialité de Meta

Plus de 130 000 caractères. Voilà la taille de la nouvelle politique de confidentialité des données de Meta (Facebook, Instagram, etc.), qui sera mise en œuvre le 26 juillet prochain. Next INpact s’est plongé dans les méandres de ces nouvelles conditions qui vaudront sur Facebook, Instagram ou encore Messenger.

« Nous avons réécrit et repensé notre politique de confidentialité pour la rendre plus facile à comprendre et plus claire quant à la façon dont nous utilisons vos informations. Nos conditions d'utilisation sont mises à jour pour mieux expliquer ce que l'on attend de nous et de ceux qui utilisent nos plateformes » commente Michel Protti, « Chief Privacy Officer » de Meta, qui vante une communication plus claire.

« Chez Meta, nous souhaitons que vous compreniez quelles informations nous recueillons et comment nous les utilisons et les partageons. C’est pourquoi nous vous encourageons à lire notre Politique de confidentialité. Cela vous permet d’utiliser les Produits Meta de la manière qui vous convient le mieux ». Il faut néanmoins s’armer d’une certaine patience pour comprendre comment les données à caractère personnel de chaque abonné aux services sont collectées, triturées, exploitées.

Dans ces futures conditions générales, Meta décrit, parfois en des termes non exhaustifs, l’ensemble des « activités » de l’internaute qu’il s’autorise à traiter. Si par 42 fois l'adverbe « notamment » est utilisé, le périmètre est vertigineux, malaxant les contenus « créés » par l’utilisateur, mais aussi de ses « amis » ou ses relations :

Les publications

Les commentaires

Les fichiers audios

Les photos prises depuis la fonction dédiée (filtres compris)

« Les messages que vous envoyez et recevez, y compris leur contenu, sont soumis à la loi applicable »

Les messages signalés

Les métadonnées, dont le lieu de la prise des photos, dates et heures (liste non limitative)

Les contenus vus

Les contenus avec lesquels vous interagissez, et la façon dont vous interagissez

Les transactions (achats, dons, transferts monétaires, etc.)

Les applications et fonctions utilisées (applications, publications, vidéos, publicités, jeux, Boutiques et autres contenus que vous regardez ou avec lesquels vous interagissez, le Facebook Login ou la saisie automatique depuis les plug-ins sociaux)

Les hashtags utilisés

L’heure, la fréquence et la durée de vos activités

Les consultations des pages Facebook à des fins statistiques pour les administrateurs des Pages Facebook, y compris le « survol d’un lien vers une Page ou du nom ou de la photo de profil d’une Page pour voir un aperçu du contenu de la Page »

Les interactions avec les contenus venant de vos liens (amis, abonnés, etc.)

Les informations de vos contacts (noms, adresses e-mail, numéros de téléphone, en cas de synchronisation du carnet d’adresses), même si ces personnes ne sont pas utilisatrices de Meta. Cela permet à Meta de vous suggérer un ami « si vous apparaissez tous deux sur une liste de contact qu’un tiers importe ».

Les commentaires sous les photos où vous êtes identifiés

Les invitations (à rejoindre une conversation, à jouer, etc.)

Les appareils et logiciels utilisés (OS, niveau de batterie, espace de stockage, navigateur, plug-ins, etc.)

Les signaux (GPS, Bluetooth, points d’accès Wi-Fi, balises et antennes-relais de téléphonie mobile à proximité, force du final, vitesse de connexion)

Le nom de l'opérateur mobile ou du fournisseur d'accès Internet

Les informations sur les autres appareils situés à proximité ou sur votre réseau, « pour améliorer votre expérience »

L’adresse IP

Le fait que l’application soit au premier plan

Les mouvements de la souris

Les identifiants, notamment familiaux

La langue

Le numéro de téléphone mobile

Les cookies (authentification, sécurité, Publicités, recommandations, statistiques et mesures), dont _fbc ou _fbp qui peuvent « être placés sur le domaine du partenaire commercial dont vous consultez le site », même si vous n’êtes pas abonné

Des données provenant de tiers