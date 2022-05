There And Back Again : Rocket Lab récupère sa fusée avec un hélicoptère… mais la relâche presque aussitôt

Rocket Lab est une société fondée en 2006. Elle effectue sa première mission commerciale en novembre 2018 – nom de code « It's Business Time » – après des tests en mai 2017 (un échec) et janvier 2018 (un succès). Elle enchaine depuis les lancements avec pas moins de 24 missions commerciales à son actif, dont deux échecs : « Pics or it didn't happen » en juillet 2020 et « Running out of toes » en mai 2021. Elle a donc 22 succès à son actif.

Première tentative de récupération avec un hélicoptère

En ce début mai, une nouvelle fusée Electron a décollé pour le compte de la mission « There and back again ». À son bord, 34 satellites tous parfaitement déployés sur leur orbite (voir le replay). La société revendique au total pas moins de 146 mis en orbite par ses soins.

Si l’objectif principal de la mission s’est déroulé sans anicroche, la société tentait pour la première fois une récupération de son premier étage avant qu’il ne tombe dans l’océan (d’où le nom de la mission). Cette tentative, qui met en scène un hélicoptère Sikorsky S-92, est la conclusion de plusieurs essais réalisés auparavant. Rocket Lab n’est pas passé loin du sans-faute cette fois-ci.

Une méthode bien différente de SpaceX et Blue Origin