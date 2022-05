dahliaOS : prise en main de la distribution fondée sur le projet Fuschia de Google

Pour comprendre ce qu’est dahliaOS, il faut d’abord quelques éléments de contexte. À commencer par Fuchsia, nom donné par Google à un système d’exploitation développé en interne pour accompagner certains produits, notamment des écrans connectés comme le Home Hub.

Fuchsia est développé en parallèle de Chrome OS et sert d’autres objectifs. Il doit normalement fonctionner sur tout type d’appareils, à partir du moment où des pilotes sont disponibles. Il ne faut donc pas le considérer comme un système prévu uniquement pour la domotique. Il est développé par une équipe de passionnés répartis un peu partout sur la planète

Contrairement à Android et Chrome OS, il ne fonctionne pas sur un noyau Linux, mais sur un autre, lui aussi développé en interne : Zircon. C’est un dérivé initialement de Little Kernel, un noyau pensé pour le monde de l’embarqué. Bien que très inspiré du monde Unix, son fonctionnement s’en éloigne largement sur de nombreux points. Par exemple, il ne gère pas les signaux, la plupart des appels système ne bloquent pas le thread principal et les ressources sont représentées par des objets plutôt que par des fichiers.

Mais alors, d’où sort dahliaOS ? Du même projet, car Fuchsia et Zircon sont open source. Le système de Google dispose d’un site officiel et d’une documentation adressée à toutes les personnes qui aimeraient l’aider dans cette entreprise.

dahliaOS est donc directement basé sur Fuchsia, mais avec une volonté différente : viser les ordinateurs et, à terme, l’installer comme n’importe quelle distribution Linux. Ce qu’il est lui-même, en quelque sorte.

Installation, ergonomie et généralités