Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars, provoquant espoirs et inquiétudes

Le milliardaire américain, PDG de SpaceX et DG de Tesla, s’empare de Twitter pour un prix de 54,20 euros l’action, soit 44 milliards de dollars et une bonification de 54 % par rapport à son investissement de janvier. Dans un tweet publié hier soir, Musk a déclaré que « la liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité ».

Il enchaine, bouillant d’espoir : « Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais, en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open-source pour accroitre la confiance, en combattant les bots de spam et en authentifiant tous les utilisateurs humains ». Rien n’est dit sur les clients tiers et l’API, mais autant compléter sa liste au père Noël. Et pour être sûr de frapper fort, il promet l’arrivée du fameux bouton d’édition des tweets publiés.

Il ne s’agit cependant pas d’un simple changement de propriétaire – qui doit d’ailleurs encore être validé par les actionnaires, seul le conseil d’administration ayant donné son feu vert. En attendant, l’arrivée au pouvoir d’un milliardaire libertarien connu pour ses prises de positions franches et sans ambiguïté séduit les uns mais inquiète les autres.

L’EFF déjà sur le pont

Elon Musk milite pour une liberté d’expression sans barrière. Il estime depuis longtemps que la plateforme censure trop, alors même que de nombreux politiques critiquent la plateforme pour son manque d’action, en particulier tout ce qui touche à l’incitation à la haine. Très récemment, Twitter a également annoncé que les publicités remettant en cause le changement climatique allaient être démonétisées. On ne sait pas si ce type de mesure restera en place.