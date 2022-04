Article 17 : la justice européenne valide le filtrage, s'il respecte les exceptions au droit d'auteur

Varsovie avait vu d’un mauvais œil cette pierre angulaire de la directive de 2019. Ce nouveau régime de responsabilité oblige les grands hébergeurs comme YouTube ou Dailymotion à filtrer les contenus selon des modalités dépendant de leur âge ou de leur taille.

Une directive de 2000 sur le commerce électronique a rendu ces hébergeurs responsables des contenus illicites signalés qu’ils choisissent de conserver. L’article 17 de la directive sur le droit d’auteur a changé la donne s’agissant de l’immense océan des contenus protégés par le droit d’auteur.

Dans ce régime d’exception, les plateformes de partage sont désormais responsables immédiatement de tous les contenus illicites mis en ligne par les internautes. Pour « liciter » ces contenus, ces intermédiaires doivent alors passer des accords de licence avec les sociétés de gestion collective et les titulaires de droits pour chaque image, musique, dessin, vidéo, etc. mis en ligne à chaque instant. Une manière de rééquilibrer le « partage de valeur » et combler le « value gap » entre le monde de la tech et les industries culturelles.

À défaut de signer de tels accords de licence, les grands prestataires de services de partage peuvent malgré tout échapper à ce régime juridique s'ils s’efforcent de déployer différentes solutions en l’état de l’art, pour retirer promptement les contenus signalés (« notice and take down »), empêcher la mise en ligne des contenus pour lesquels les titulaires de droits ont fourni des empreintes et autres informations pertinentes (« notice and stay down »). Et en amont, ces intermédiaires doivent démontrer en plus avoir fourni les meilleurs efforts pour obtenir l’autorisation des titulaires de droits.

C’est ce régime qu’a épinglé la Pologne dans un recours visant plusieurs de ces étages qu’elle estime peu en phase avec les droits fondamentaux, liberté d’expression et d’information en tête. Et pour cause : afin d’exonérer la responsabilité des plateformes, cet échafaudage juridique soutenu par la France les oblige concrètement à surveiller les contenus mis en ligne. Et aux yeux de Varsovie, les garanties qui viennent compenser cette atteinte aux droits et libertés ne sont pas au rendez-vous.

L’article 17 organise bien une obligation de filtrage