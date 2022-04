WD Red Pro 20 To avec OptiNAND (WD201KFGX) : quelles performances en pratique ?

Dans nos PC, à quelques exceptions près, les disques durs (HDD) ne sont plus vraiment la norme. Ils ont peu à peu été remplacés par les SSD, composés de puces de Flash NAND, qui n'ont pas la même sensibilité aux pannes mécaniques, sont bien plus performants et dont la faible latence permet une meilleure réactivité du système.

Pour autant, nos bons vieux HDD n'ont pas dit leur dernier mot sur deux points : la densité et le prix. En effet, ils coûtent à peu près 25/30 euros du To en moyenne, contre 100 à 200 euros du To pour des SSD. Surtout, on grimpe désormais à 20 To par périphérique de stockage 3,5". Si les constructeurs peinent à dépasser les limites sur ce terrain, surtout lorsqu'il s'agit de le faire avec de bonnes performances, ils y parviennent petit à petit.

Chez Western Digital (WD) c'est le cas depuis peu avec de nouveaux modèles désormais sur le marché, utilisant la technologie OptiNAND. Nous avons pu tester le modèle Red Pro de 20 To, voici ce que nous en avons pensé.

Une gamme plus transparente (ou presque)