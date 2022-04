Elon Musk propose de racheter « 100 % de Twitter » et de sortir le réseau social de la bourse

Elon Musk, qui est déjà le principal actionnaire de Twitter, veut prendre le contrôle à 100 %, sortir la société de la bourse et ainsi avoir les coudées franches pour « débloquer » le « potentiel extraordinaire » du réseau social. Twitter est ainsi valorisée à plus de 43 milliards de dollars.

Elon Musk est récemment devenu le premier actionnaire du réseau social en rachetant 9,2 % des parts pour 3 milliards de dollars . Il a ensuite refusé de siéger au Conseil d’administration alors qu’une place l’y attendait et que Parag Agrawal (CEO de Twitter) avait même annoncé son arrivée.

Ce n’est donc qu’une semi-suprise si le patron de Tesla et SpaceX annonce aujourd’hui – dans un document transmis à la SEC – vouloir racheter le réseau social : « Je propose d’acheter 100 % de Twitter au prix de 54,20 dollars par action en numéraire, soit une prime de 54 % par rapport à la veille du début de mon investissement dans Twitter et de 38 % par rapport à la veille de l’annonce publique de mon investissement ».

Cela valorise le réseau social à plus de 43 milliards de dollars, contre 37 milliards avant son annonce. Et encore, les 37 milliards correspondent à la valorisation de l’entreprise suite au rachat de 9,2 % des actions par Elon Musk, ce qui avait fait grimper le cours de 25 %. Elon Musk ne précise pas d’où viendront les fonds nécessaires à cette opération. Cela ne devrait pas être un gros problème puisque sa fortune est estimée à plus de 260 milliards de dollars.

Une offre ferme et définitive, sortie de bourse en vue

Dans un message à l’intention de Bret Taylor, président du Conseil, il ajoute : « Mon offre est ma meilleure et dernière offre et si elle n'est pas acceptée, je devrai reconsidérer ma position en tant qu’actionnaire. Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais le débloquer ». « J'ai investi dans Twitter car je crois en son potentiel d'être la plate-forme de la liberté d'expression dans le monde entier, et je crois que la liberté d'expression est un impératif sociétal pour qu’une démocratie fonctionne ». précise-t-il.

Dans le même document, il ajoute que « ce n’est pas une menace ; ce ne serait tout simplement pas un bon investissement sans les changements qui doivent être apportés »… « Et ces changements ne se produiront pas sans » sortir Twitter de la bourse.

Pour rappel, Elon Musk est extrêmement actif sur le réseau social où il compte 81,6 millions d’abonnés. C’est même parfois trop pour certains quand il s’agissait d’annonces autour de Tesla, faisait faire le yoyo au cours de l’action en fonction de ses déclarations. La SEC avait d’ailleurs ouvert une enquête et un accord avait finalement été trouvé.

La balle est désormais dans le camp de Twitter.