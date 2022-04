Jaguar Network (Iliad) lance son Cloud XPR : réversibilité, prédictibilité et souveraineté

Jaguar Network, filiale B2B d’Iliad, vient de lancer sa nouvelle offre de cloud souverain pour les professionnels : Cloud XPR. Nous étions chez Iliad afin de rentrer davantage dans les détails (techniques) de l’offre et des évolutions à venir. Laurent Cheyssial, directeur technique et innovation de Jaguar Network, a répondu à nos questions.

Lors de la conférence d’hier matin, Thomas Reynaud (directeur général Free - groupe Iliad) est le premier à monter sur scène. Il a commencé par un peu d'autosatisfaction, affirmant qu’Iliad est le sixième opérateur télécom européen, revendiquant 200 millions de chiffre d'affaires avec les entreprises de toutes les tailles.

Denis Planat (directeur général de Jaguar Network) lui a succédé avec, là encore, quelques chiffres, à commencer par la box Free Pro qui aurait séduit plus de 15 000 entreprises. Concernant Jaguar plus particulièrement, la société revendique actuellement 400 collaborateurs environ et prévoit d’en ajouter 100 à 150 de plus d'ici à la fin de l'année. Le directeur général ajoute que, entre la partie réseau et l’hébergement, Iliad est « un acteur un peu atypique ».

Et justement, qu’elle est cette nouvelle offre d’hébergement baptisée Cloud XPR ? Selon Denis Panat, elle veut essayer d'apporter une réponse à quatre problématiques rencontrées par ses clients : complexité, sécurité, coûts et souveraineté. Pari gagné ? C’est ce que nous allons voir.

Des tarifs « prédictibles »… mais qui dépendent du client