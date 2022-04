Un rapport propose plusieurs pistes d'améliorations de la CADA

Dans un rapport co-rédigé par l'ancien journaliste de Next INPact Xavier Berne, la députée Paula Forteza déplore que de nombreuses administrations, confrontées à des procédures CADA, restent « hors la loi ». Ils proposent dès lors d'allouer plus de moyens humains et financiers voire, « en dernier ressort », de changer la loi.

Dans un rapport intitulé « Transparence : il est temps de respecter la loi ! », la députée (non inscrite, ex-Écologie démocratie solidarité et LREM) Paula Forteza, spécialiste des questions liées au numérique, fait état de ses nombreuses auditions et témoignages de journalistes, militants, représentants associatifs, et formule plusieurs propositions pour que la CADA et la loi pour une République numérique ne soient plus « ignorées » :

« Bien que la transparence de l'action publique soit reconnue par la Constitution, de trop nombreux citoyens rencontrent des difficultés d’accès aux documents dits administratifs (rapports, données, statistiques, comptes-rendus, codes sources, etc.). »

Or, et « alors que la défiance envers les institutions et responsables publics ne cesse de croître, il est urgent que cet impératif démocratique devienne plus effectif, et que l'ensemble des acteurs publics respecte tout simplement la loi ».

Elle rappelle en effet que « le Conseil constitutionnel a reconnu, en 2020, que le droit d’accès aux documents administratifs avait valeur constitutionnelle » (notre actualité), tout comme il l'avait fait trois ans plus tôt « s’agissant du droit d’accès aux documents d’archives publiques ».

La polémique #McKinsey nous le rappelle : nous sommes encore loin du respect de la loi en termes de transparence de l’action publique !



Avec @Xberne, nous avons identifié les principaux manquements et nous émettons des propositions ➡️ https://t.co/z7AYR2QjId

#thread👇 pic.twitter.com/PgOHKkvYUn — Paula Forteza (@PaulaForteza) April 7, 2022

Des administrations « trop souvent hors la loi »