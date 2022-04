Abandon du DECT ULE avec la Livebox 6 : Orange promet « un accompagnement au cas par cas »

Comme c’était le cas suite à l’arrêt de l’enceinte Djingo, Orange propose « un accompagnement » individualisé de ses clients équipés d’objets connectés DECT ULE souhaitant passer à la Livebox 6. Il est notamment question de « bons d'achat » et de recyclage.

Depuis hier, la nouvelle Livebox 6 d’Orange est disponible, à condition de souscrire à un forfait Max Fibre à 54,99 euros par mois, après la première année à 34,99 euros. Les principales nouveautés sont le passage au Wi-Fi 6E (avec le support de la bande des 6 GHz en plus des 2,4 et 5 GHz) et la présence d’un port Ethernet à 2,5 Gb/s. Parmi les regrets, il y a évidemment le fait que l’offre soit limitée à 2 Gb/s en téléchargement.

Comme nous l’avions expliqué, la Livebox 6 n’intègre plus directement de DECT, obligeant donc les clients à passer par une base externe pour les téléphones exploitant cette technologie. Conséquence directe : DECT ULE, le protocole utilisé par Orange pour les objets connectés, disparait aussi. Cela ne sonne pas le glas du service Maison connectée, qui continue d’exister sur les offres Livebox Up et Max.

Si ce n’est pas une grande perte pour le monde de l’IoT tant ce protocole est peu utilisé en France, cela risque de laisser des clients avec des objets connectés dont ils ne peuvent plus rien faire. Interrogé par nos soins, le fournisseur d’accès à Internet nous explique ce qu’il proposera à ses abonnés concernés, qui ne seraient pas nombreux.