Transition écologique : les futures armes européennes en faveur des consommateurs

Le droit des consommateurs est de nouveau sur la table de la législation européenne. La Commission européenne a dévoilé le 30 mars sa proposition de directive destinée à « donner aux consommateurs les moyens d'agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations ».

Le texte long de 34 pages n'est pas de lecture simple puisqu’il veut mettre à jour deux précédentes directives, celle de 2005 sur les pratiques commerciales déloyales et celle de 2011 relative aux droits des consommateurs. Un exercice qui oblige de sautiller de texte en texte pour bien comprendre les dispositions « upgradées ».

Dans l’argumentaire bruxellois, l’enjeu de cette actualisation vise à permettre « aux consommateurs de faire des choix éclairés et respectueux de l'environnement lorsqu'ils achètent leurs produits ». Pour Věra Jourová, vice-présidente chargée des valeurs et de la transparence, cette proposition donne en effet aux consommateurs « de nouveaux outils solides pour faire des choix éclairés et accroître la durabilité des produits et de notre économie. »

Et Didier Reynders, commissaire à la justice, d'embrayer : « Si nous ne commençons pas à consommer de manière plus durable, nous n'atteindrons pas nos objectifs du pacte vert pour l'Europe – c'est aussi simple que ça. Alors que la plupart des consommateurs sont prêts à faire leur part, nous assistons également à une multiplication des pratiques d'écoblanchiment et d'obsolescence précoce. Pour devenir de véritables acteurs de la transition écologique, les consommateurs doivent pouvoir accéder aux informations utiles pour faire des choix durables. Ils doivent également être protégés contre les pratiques commerciales déloyales qui abusent de leur intérêt pour les produits écologiques. »

La prise de conscience du dérèglement climatique a en effet donné naissance au « Pacte vert », destiné à verdir l’Europe, avec des promesses ambitieuses comme la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050. En 2020, Frans Timmermans, vice-président exécutif chargé de ce fameux pacte, considérait que pour respecter cet agenda, « notre économie doit être totalement circulaire ».

L’économie circulaire ? Selon le ministère de la Transition écologique, elle « consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s’agit de passer d’une société du tout jetable à un modèle économique circulaire ».

Il y a 2 ans, la Commission européenne détaillait plus précisément son plan d’action. Les nouvelles règles détaillées dans la proposition directive s’inscrivent dans cet agenda, afin de garantir que les consommateurs puissent être mieux protégés et « contribuer activement à la transition écologique ».

Des lacunes à combler

Dans ses propos introductifs, la Commission constate que les directives en vigueur ne contiennent pas actuellement d’obligation « de fournir des informations sur l’absence de garanties commerciales de durabilité ». De ce fait, les professionnels ne sont pas incités « à fournir de telles garanties aux consommateurs ».

Autre lacune épinglée, les séparations entre garanties légales (par exemple contre les vices cachés) et les garanties commerciales (celles ajoutées par les professionnels) « sont souvent peu claires, imprécises ou incomplètes ». Il devient du coup délicat pour le consommateur d'effectuer une comparaison de produits et services avant de se décider à cliquer sur le bouton « acheter ».

La même Commission veut tout autant muscler l’information sur la réparabilité des biens et interdire les « allégations environnementales trompeuses », soit l’écoblanchiment. Ce greenwashing qui a fait l'objet d'un texte spécifique en France dans le secteur de la publicité. L'instance bruxelloise compte de la même manière revoir les armes contre l’ « obsolescence précoce ».

« Si les allégations environnementales sont loyales, les consommateurs seront en mesure de choisir des produits qui sont réellement meilleurs pour l’environnement que les produits concurrents ». La proposition de directive espère que cette concurrence beaucoup plus verdoyante « favorisera des produits plus durables sur le plan environnemental, ce qui réduira les incidences négatives sur l’environnement ».

Par quel biais ? Pour le savoir, il faut se plonger dans les rouages de ce nouveau texte sur la rampe.

De nouvelles pratiques commerciales considérées comme déloyales