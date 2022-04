À la découverte de la Livebox 6 et des nouvelles offres Fibre (Max) d’Orange

Comme prévu, Orange a annoncé hier sa nouvelle Livebox 6… mais avec finalement assez peu de détails techniques et commerciaux. Nous avons donc préféré attendre un peu que les offres soient en ligne (depuis aujourd’hui, jeudi 7 avril) pour décortiquer la nouvelle box et son offre Max… mais aussi scruter les changements apportés aux autres abonnements.

Livebox passe à 500 Mb/s, Livebox Up ne bouge pas

Commençons par les formules d’entrées de gamme, avec le forfait Livebox Fibre. Il était auparavant à 41,99 euros par mois avec un engagement d’un an, et une promotion à 19,99 euros sur les douze premiers mois. Ce tarif promotionnel est désormais plus cher, passant à 22,99 euros. Il se maintient ensuite à 41,99 euros.

Le débit symétrique n’est plus de 400 Mb/s, mais de 500 Mb/s. Pour le reste, pas de changement : appels illimités vers les fixes, jusqu’à 140 chaines TV avec un décodeur Ultra HD 4K sur demande, avec des frais d’activation de 40 euros, etc. La Livebox 5 est de la partie.

Pas de changement pour Livebox Up Fibre. On dispose donc de 2 Gb/s partagés (soit 2x 1 Gb/s maximum dans la pratique) en téléchargement, 600 Mb/s en upload, un répéteur Wi-Fi 6 sur demande (10 euros de frais), des appels vers les mobiles en plus des fixes, un second décodeur ou une clé TV sur demande (40 ou 10 euros de frais respectivement), l’accès au service Maison connectée, 100 h d’enregistrement dans le cloud Orange, etc.

Les tarifs sont exactement les mêmes qu’avant : 29,99 euros la première année puis 49,99 euros par mois, avec un engagement de 12 mois. Là encore, il faut se contenter de la Livebox 5.

Livebox Max : 54,99 euros par mois, avec 2 Gb/s et Wi-Fi 6E