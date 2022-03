Le doigt dans l’œil de la biométrie

Nous vous parlons régulièrement de la biométrie. Comme elle est présente dans de nombreuses circonstances de notre vie (informatique ou pas), il serait grand temps de mettre les points sur les « i » et de vous expliquer ce qu’est vraiment cette technologie. Si on se représente intuitivement bien ce que c’est, on n’appréhende pas forcément les subtilités qui font à la fois son charme et sa dangerosité.