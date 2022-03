Le FBI balance quatre hackers du renseignement russe

Quatre militaires et employés des services de renseignement russes viennent d'être ajoutés à la liste des 112 « Cyber's Most Wanted » du FBI. Ses enquêteurs ne précisent pas comment ils ont enquêté et sont parvenus à amasser les preuves de leurs méfaits, mais l'acte d'accusation est instructif, et inquiétant.

Le département de la Justice américain a inculpé quatre employés du gouvernement russe impliqués dans deux campagnes de piratages ciblant des infrastructures critiques du secteur de l'énergie dans le monde entier : « au total, ces campagnes ont ciblé des milliers d'ordinateurs, des centaines d'entreprises et d'organisations, dans environ 135 pays » (France compris, mais sans plus de précisions).

Evgeny Viktorovich Gladkikh, 36 ans, est accusé d'avoir tenté, avec ses « co-conspirateurs » non identifiés, d'endommager des infrastructures critiques en dehors des États-Unis, « causant ainsi deux arrêts d'urgence distincts dans une installation étrangère ciblée ».

Il aurait en particulier installé un logiciel malveillant dans les systèmes de contrôle industriel (ICS) et la technologie opérationnelle (OT) d'une raffinerie étrangère « en utilisant des techniques conçues pour permettre des dommages physiques futurs avec des effets potentiellement catastrophiques ».

Le logiciel malveillant, que les chercheurs en cybersécurité ont appelé « Triton » ou « Trisis » et qui avait été attribué au gouvernement russe en 2018, ciblait un système de sécurité produit par Schneider Electric, avait été conçu pour empêcher le fonctionnement des systèmes de sécurité de la raffinerie, laissant l'ICS fonctionner de manière dangereuse mais tout en faisant croire qu'il fonctionnait normalement.

Il n'en avait pas moins provoqué une défaillance qui a conduit les systèmes de sécurité Schneider Electric de la raffinerie à déclencher deux arrêts d'urgence automatiques des opérations de la raffinerie.

L'alerte sur les tactiques, techniques et procédures (TTP) conjointement publié par la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), du FBI et du Department of Energy (DOE) précise que « TRITON est un logiciel malveillant personnalisé, sophistiqué et multi-étapes affectant le Triconex Tricon de Schneider Electric, un contrôleur logique programmable (PLC) de sécurité (également appelé système instrumenté de sécurité [SIS]), qui surveille les processus industriels pour prévenir les conditions dangereuses » :

« TRITON est capable d'interagir directement avec ces systèmes de sécurité, de les contrôler à distance et de les compromettre. Comme ces systèmes sont utilisés dans un grand nombre d'environnements, la capacité de désactiver, d'inhiber ou de modifier la capacité d'un processus à échouer en toute sécurité peut entraîner des conséquences physiques. »

Le « malware le plus meurtrier » jamais encore identifié