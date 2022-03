L'éventuel blocage de PornHub, YouPorn et sept autres sites X en appel

Le 31 mars, une procédure de blocage de cinq sites pornographiques sera défendue en appel. Next INpact présente les différents arguments portés par les deux associations à l’origine de la procédure, e-Enfance et la Voix de l’Enfant.

Vous êtes déboussolés face aux multiples procédures de blocage initiées à l’encontre des sites pornographiques ? Rien d’anormal puisque dans les couloirs des juridictions parisiennes, deux procédures s’entrecroisent, avec pour point commun le même article du Code pénal : celui qui interdit de rendre accessibles aux mineurs des contenus pornographiques, tout en précisant que les disclaimers d’âge ne sont plus des boucliers suffisants pour éviter l’incrimination.

C’est sur le terrain procédural que les deux affaires ne se confondent pas.

La première a été initiée devant le CSA. Le dossier a été repris par l’ARCOM, l’autorité fusionnant les compétences de la Hadopi dans celle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Saisie par trois associations, le président de l’autorité vient d’assigner les principaux fournisseurs d’accès afin de bloquer l’accès en France à Pornhub, Xnxx, Xvidéos, Tukif et xHamster. L’audience est fixée au 24 mai 2022.

Cette action a été rendue possible suite à une réforme législative, d’où est né l’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 contre les violences conjugales. La disposition organise une procédure en deux phases, d’abord administrative devant le président de l’ARCOM, à charge pour lui de contacter les sites pour qu’ils mettent en place un contrôle d’âge à la porte de leurs contenus réservés pour les adultes. Elle se termine par un volet judiciaire à l’encontre des sites qui n’ont pas donné de suite satisfaisante.

La seconde procédure est celle des associations e-Enfance et la Voix de l’Enfant, qui réclament elles aussi le blocage de plusieurs sites pornos : fr.Pornhub.com, mrsexe.com, iciporno.com, tukif.com, xnxx.com, fr.xhamster.com, xvideos.com, youporn.com, et fr.redtube.com. Cette procédure de référé repose cette fois sur des bases plus classiques, issues de la loi sur la confiance dans l’économie numérique et le code de procédure civile.

Une fessée en référé, combattue en appel