Projet CAMALIOT : l’ESA s’inspire de SETI@home pour améliorer les prévisions météo

Avec son application CAMALIOT, l’ESA s’inspire du projet SETI@home. Il ne s’agit pas ici de partager de la puissance de calcul, mais de récupérer des données GNSS (positionnement par satellites) d’un maximum de terminaux. But de l’opération ? Améliorer les prévisions météo, la précision du positionnement par satellites et plus si affinité.

CAMALIOT, ou appliCAtion of MAchine Learning technology for GNSS IOT Data Fusion (oui, c’est parfaitement logique), est un projet de l’Agence spatiale européenne lancé il y a tout juste un an. Le but : « recueillir des données à partir de satellites pour la recherche scientifique dans les prévisions météorologiques », entre autres choses.

La campagne de récolte de données vient de débuter et tout le monde est invité à y participer avec un smartphone Android, à condition d’avoir la version 7 au minimum. Elle va durer quatre mois, jusqu’à fin juillet.

GNSS vs GPS vs Galileo… Avez-vous les bases ?