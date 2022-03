Nook : l’intelligence artificielle de NukkAi vient de battre huit champions du monde de bridge

L’intelligence artificielle fait régulièrement parler d’elle dans le petit monde des jeux de société ; le combat entre humain et machine n’est donc pas nouveau. On peut par exemple citer le morpion dans le film Wargame de 1983. Autant dire qu’un jeu avec seulement 9 cases et 362 800 possibilités, n’importe quel ordinateur (et même calculatrice) peut être imbattable.

La complexité est ensuite montée progressivement avec le jeu de dames, qui a été « résolu » en 2007. C’est-à-dire que les 500 milliards de milliards (5 x 10^20, soit 5 suivis de 20 zéros) de coups possibles ont été calculés et enregistrés sur une machine, qui peut ainsi réaliser des parties « parfaites » à chaque fois.

Sans être « résolus », les échecs et le jeu de Go sont désormais dominés par des intelligences artificielles. Points communs entre tous ces jeux : aucune information n’est cachée. Lors d’une partie, les participants voient la totalité des pièces sur le plateau. Ce n’est pas le cas au bridge.

Hier et aujourd’hui, la start-up française NukkAi a organisé des matchs d’une intelligence artificielle de son cru contre huit champions du monde de bridge. La machine a une fois de plus montré sa supériorité… mais avec un modèle de jeu « adapté ».

Point intéressant, et contrairement à d’autres IA comme celles de DeepMind, les décisions prises par l’intelligence artificielle de Nukkai peuvent toutes être expliquées ; on n’est pas dans le cas d’une « boîte noire », monnaie courante dans le monde l’IA. Cela ouvre, selon les développeurs de NukkAi, de belles perspectives pour des usages pratiques.

Le bridge pour les nuls en quelques mots